Ученые заявили, что человечество создало "идеальные условия" для следующих пандемий

6 Июнь 2020 2020-06-06T22:52:44+03:00

Новые заболевания появляются в человеческой популяции, вероятно, три-четыре раза в год, заявили ученые из Ливерпульского университета Фото: REUTERS

Исследователи из Ливерпульского университета напомнили, что за последние два десятилетия мир пережил шесть серьезных угроз

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Ученые из Ливерпуля считают, что мир в будущем столкнется с новыми эпидемиями из-за того, что человечество продолжает "эксплуатировать природу". Вырубка лесов, вторжение в места обитания диких животных - все это помогает заболеваниям передаваться от животных к людям.

- За последние 20 лет у нас было шесть значительных угроз - SARS, MERS, Ebola, птичий грипп и свиной грипп», - сказал BBC News профессор Мэтью Бэйлис из Ливерпульского университета. - Мы увернулись от пяти пуль, но шестая достала нас.

Он уверен, что это не последняя эпидемия. Предотвратить и пытаются ученые по всему миру. коллеги Бэйлиса создали систему, которая содержит базу данных о различных вирусах, бактериях, паразитах, в том числе новых. На основе данных о росте их числа, локализации, система прогнозирует, откуда можно ждать новую угрозу.

Ученые считают, что в первую очередь нужно следить за локациями, где "размыты границы", где есть контакт диких животных и человека - это фермы на краю лесов, рынки, особенно стихийные, неподконтрольные.

- Новые заболевания появляются в человеческой популяции, вероятно, три-четыре раза в год, - сказал профессор Эрик Февр из Университета Ливерпуля. -Это касается не только Азии или Африки, но и Европы и США.

ИСТОЧНИК KP.RU