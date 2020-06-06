2020-06-06T23:24:25+03:00
В мире

Элтон Джон оплатил операцию женщине, которую бросил за пару недель перед свадьбой

Около 50 лет назад музыкант едва не женился на Линде Хэннон
Юлия САЛЬНИКОВА
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Элтон Джон заявил, что помнит, как бывшая невеста помогала ему в начале карьерыЭлтон Джон заявил, что помнит, как бывшая невеста помогала ему в начале карьерыФото: REUTERS
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Спустя почти 50 лет Элтон Джон помог своей бывшей невесте. В те времена, когда музыкант был не очень известен и еще носил имя Редж Дуайт, он встречался с женщиной. Это сейчас он открыто заявляет о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, а в 21 год едва не женился не подруге Линде Хэннон.

Она поддерживала его стремление петь, помогала деньгами на "раскрутку". Дело шло к свадьбе. Но когда до церемонии оставалось две недели, друг Элтона Джона, Берни Топин, с которым они вместе сочиняли песни, стал жениха активно отговаривать от свадьбы. В итоге музыкант невесту бросил.

Она уверяет, что зла на него не держит и до сих пор по старой памяти называет Редж. Но во время пандемии коронавируса женщина все-таки попросила бывшего вернуть "должок". Точнее, попросила о помощи.

Женщина писала музыканту электронные письма Фото: Кадр видео

Женщина писала музыканту электронные письмаФото: Кадр видео

- Мое колено ужасно болело, я не могла нормально ходить несколько месяцев. Нужна была операция по замене коленной чашечки, но я не могла себе позволить ее, не могла позволить взять перерыв на работе,- сказала она Mirror. -Тогда я подумала о Реджи.

Писала письма на электронную почту его представителям, потому что адреса личной почты не было. Указывала там детали, по которым Элтон Джон точно бы ее узнал. Но ответа не было, и женщина подумала, что ее сообщения затерялись в куче других.

Ответ последовал, когда об этой истории написали журналисты.

- Элтон узнал о тяжелом положении Линды и не колебался ни секунды, чтобы помочь,- сказали представители музыканта. Он помнит, как 50 лет назад, они нуждались в поддержке, и очень рад возможности помочь ей в трудный час.

Музыкант взялся оплатить операцию бывшей возлюбленной, все расходы, в том числе и по восстановлению, он берет на себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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