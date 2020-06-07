Число заболевших коронавирусом в Москве на 7 июня 2020 составило более 193 тысяч человек

7 Июнь 2020 2020-06-06T23:53:30+03:00

По состоянию на утро 7 июня число заболевших коронавирусом в Москве равняется 193 061 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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По состоянию на утро 7 июня число заболевших коронавирусом в Москве равняется 193 061 человек. Это последние данные, опубликованные на портале столичной мэрии в разделе, посвященном коронавирусу. Информацию передает оперативный штаб по противодействию распространения COVID-2019 в регионе.

Отметим, что общая статистика включает все диагностированные случае с начала пандемии. То есть уже выздоровевшие или скончавшиеся от недуга также входят в это число. Согласно данным оперштаба, из-под медицинского наблюдения снять чуть выше 100 тысяч москвичей. Не все они лежали в стационарах. Кому-то санитарные врачи выдавали предписание оставаться дома и соблюдать карантин. В обсерваторы не клали пациентов, у кого болезнь протекала без серьезных симптомов.

Кроме того, от ковида в Москве скончались 2864 человека. За последние сутки не стало 58 пациентов.

Напомним, до 14 июня в Москве сохраняется режим всеобщей самоизоляции. Однако в регионе начали снимать большинство ограничений. Например, разрешили прогулки по графику, открыли парки и непродовольственные магазины. При этом на улицах всех обязали носить маски.

ИСТОЧНИК KP.RU