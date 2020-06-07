НАТО готовится ко второй волне пандемии коронавируса

7 Июнь 2020 2020-06-07T00:01:51+03:00

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НАТО уже начинает активную подготовку к возможной второй волне коронавирусной инфекции и разрабатывает план действий по оказанию помощи членам альянса и партнерам. Об этом в интервью изданию Welt am Sonntag сообщил генсекретарь организации Йенс Столтенберг.

- Страны должны согласовать наши планы, чтоб мы могли быстрее и эффективнее помочь членам объединения и государствам-партнерам. Сейчас ведутся скоординированные действия по борьбе с пандемией и подготовке ко второй волне заболевания, - отметил генеральный секретарь НАТО.

Йенс Столтенберг рассказал также, что конкретные планы будут представлены главами МИД государства-участников в ходе видеоконференции примерно в середине текущего месяца. В частности, планы касаются обеспечения транспортных перевозок медицинских препаратов и оборудования, формирования складов для хранения защитных костюмов и медицинской продукции.

Как ранее писал сайт kp.ru, известный врач-инфекционист оценил вероятность возникновения второй волны коронавирусной инфекции примерно в 90 процентов. Специалист полагает, что она наступит осенью этого года, однако советует не исключать и новой волны эпидемии уже этим летом.

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ИСТОЧНИК KP.RU