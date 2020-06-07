Православные верующие отмечают день Святой Троицы

7 Июнь 2020 2020-06-07T00:39:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Православные христиане в воскресенье, 7 июня, отмечают день Святой Троицы - один из главных христианских праздников. Храмы российской столицы уже открыли двери для прихожан, но в них продолжат действовать меры, введенные из-за пандемии: даже во время праздничных богослужений верующие будут соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

- Московский церкви имеют очень понятные и разумные указания от первого викария патриарха митрополита Дионисия о том, как следует организовать богослужения в сложившихся обстоятельствах. В данных указаниях есть достаточное пространство для маневра применительно к ситуации в конкретном храме. Каждый настоятель сможет сам принимать решения о том, как целесообразнее провести службы в связи с ожидаемым большим количеством прихожан. Можно будет в связи с ожидаемым большим количеством прихожан, сформировать списки прихожан и так далее, - рассказал глава информационной комиссии Московской городской епархии священник Александр Волков в интервью ТАСС.

Патриарх Кирилл в воскресенье совершит в праздник Святой Троицы литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского.

В большинстве храмов России на Троицу богослужения состояться, но их формат в каждом регионе будет разным, в зависимости от советов специалистов и конкретной эпидемиологической ситуации в субъектах страны.

Напомним, что в минувшую субботу православные верующие отметили родительскую субботу накануне дня святой Троицы - день поминовения усопших. Во всех храмах состоялись особые поминальные богослужения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Храмы открываются на Троицу: как не заразиться «короной» на службе, можно ли целовать иконы и крест, разрешат ли покупать свечи и подавать записки

О новых правилах церковной жизни «КП» рассказал наместник Сретенского монастыря, архиепископ Верейский Амвросий (Ермаков) (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU