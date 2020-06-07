В Бразилии перестали обновлять данные по числу зараженных коронавирусом

7 Июнь 2020 2020-06-07T01:34:28+03:00

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В Бразилии перестали обновлять информацию по общему числу зараженных коронавирусной инфекцией местных жителей. Данное решение поддержал глава государства Жаир Болсонару.

Именно Бразилия занимает второе место в мире по распространению коронавируса и находится на третей строчке печального списка по смертности от заболевания. Теперь официальный сайт сообщает только количество зафиксированных случаев заражения, выявленных за одни сутки.

- Суммарные данные не отражают ту ситуацию, в которой в настоящее время находится страна. Предпринимаются другие действия для улучшения предоставления информации о данных и о подтверждении диагнозов, - написал Болсонару на своей странице в Twitter.

Следует также отметить, что сайт университета Хопкинса убрал Бразилию из списка стран, где зафиксированы случаи заражения COVID-19.

До этого бразильский Минздрав уже приостанавливал работу официального сайта, где публикуются данные о динамике распространения инфекции. Власти страны подверглись жесткой критике со стороны медицинского сообщества, в частности ВОЗ, за более поздние сообщения о новых случаях заражений.

Как ранее писал сайт kp.ru, Жаир Болсонару на днях обвинил Всемирную организацию здравоохранения в излишней идеологизированности и пригрозил разрывом отношений его государства с организацией по примеру США. Бразильский глава указал специалистам, что им не следует указывать «что делать со внутренней системой здравоохранения».

По последним данным, в Бразилии от коронавируса погибли более 35 тысяч человек, а число инфицированных уже превысило 645 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU