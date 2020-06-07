В России создадут национальную базу генетической информации

7 Июнь 2020 2020-06-07T01:33:36+03:00

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Российский президент Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации. Из поручения, опубликованного на официальном сайте Кремля, следует, что формирование и обеспечением работы информационно-аналитической системы для хранения и обработки генетических сведений о россиянах будут заниматься кабинет министров и Курчатовский институт. От ведомств также потребовали создать форматы хранения и обработки этих данных.

Денежные средств для создания базы будут выделяться из федерального бюджета России каждый год с 2021. Соответствующий доклад глава правительства и руководитель института должны будут предоставить до октября текущего года.

Владимир Путин также поручил сформировать лабораторное и научное оборудования, с помощью которого в государстве появиться возможность проводить исследования генетических технологий на мировом уровне. Эксперты России подготовят учебные курсы для учеников по генетике, а для преподавателей составят такую же программу по повышению квалификации.

Российский лидер призвал также создать биоресурсные центры по направления программу развития технологий в области генетики на 2019-2027 годы и пополнить данную отрасль квалифицированными кадрами.

Отдельно в указе Путина отмечена необходимость построить центры геномных исследований по разработке вакцин для профилактики коронавирусной инфекции и препаратов для лечения болезни.

Напомним, ранее в ходе совещания по вопросам генетических технологий, президент России говорил, что страна должна иметь свою линейку разработок, позволяющих предупреждать и лечить тяжелые заболевания. Владимир Путин тогда указал на важность развития генетических технологий и их активное использование.

В интервью «Комсомольской правде» эксперт рассказал, как врачи смогут использовать национальную базу генетической информации для лечения пациентов. По его словам, эти данные помогут в подборе наиболее эффективного лечения, планировании детей, даже в создании вакцины от новых инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU