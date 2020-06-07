2020-06-07T02:01:37+03:00
Политика

Фрегат-невидимка «Адмирал флота Касатонов» завершил госиспытания

Российский корабль скоро включат в боевой состав ВМФ
Ксения АНУФРИЕВА
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Фрегат-невидимка «Адмирал флота Касатонов» завершил госиспытания. Фото: официальный сайт судостроительного завода "Северная верфь"Фрегат-невидимка «Адмирал флота Касатонов» завершил госиспытания. Фото: официальный сайт судостроительного завода "Северная верфь"
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Российский фрегат со стелс-технологией проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» успешно завершил морскую часть государственных испытаний. В скором времени водное судно будет включены в боевой состав военно-морского флота России. Об этом сообщила пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» на официальном сайте.

Проектные характеристики фрегата-невидимки, работа его систем и вооружения были испытаны на Балтике. Экипаж судна отработал взаимодействие с подлодками и авиацией, а также поучаствовал в учения по спасению и эвакуации.

«Адмирал флота Касатонов» вернулся на верфь – там ему предстоит пройти проверку перед тем, как на борту будет поднят Андреевский флаг. Уже в конце июня фрегат войдет в состав Северного флота страны.

Корабли данного проекта создаются с применением современной стелс-технологии и предназначены для боевых действий в дальней океанской зоне против других кораблей и подлодок врага, а также эффективного отражения атак авиации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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