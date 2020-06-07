Фрегат-невидимка «Адмирал флота Касатонов» завершил госиспытания
Российский фрегат со стелс-технологией проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» успешно завершил морскую часть государственных испытаний. В скором времени водное судно будет включены в боевой состав военно-морского флота России. Об этом сообщила пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» на официальном сайте.
Проектные характеристики фрегата-невидимки, работа его систем и вооружения были испытаны на Балтике. Экипаж судна отработал взаимодействие с подлодками и авиацией, а также поучаствовал в учения по спасению и эвакуации.
«Адмирал флота Касатонов» вернулся на верфь – там ему предстоит пройти проверку перед тем, как на борту будет поднят Андреевский флаг. Уже в конце июня фрегат войдет в состав Северного флота страны.
Корабли данного проекта создаются с применением современной стелс-технологии и предназначены для боевых действий в дальней океанской зоне против других кораблей и подлодок врага, а также эффективного отражения атак авиации.
ИСТОЧНИК KP.RU