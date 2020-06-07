7 Июнь 2020 2020-06-07T03:33:35+03:00

Эксперт предсказал, что будет с ценами на нефть после сделки ОПЕК+ Фото: REUTERS

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На минувшей встрече министров ведущих нефтедобывающих стран ОПЕК+ было принято решение о продлении сокращения добычи энергетического ресурса еще на один месяц. И июле этого года сокращение добычи нефти составит 9,7 миллиона баррелей в день, то есть столько же, сколько в мае и июне.

В интервью «Комсомольской правде» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Руслан Танкаев рассказал, как после продления соглашения могут измениться цены на нефть. Специалист отметил, что решение министров устроит всех участников рынка, а рынок, в свою очередь, отреагирует ростом цен на ресурс.

- Из-за отложенного спроса на товары осенью этого года ожидается скачок промышленного производства и, как следствие, рост потребления нефти. Цены на нее поднимутся до 70 долларов за баррель. Примерно к декабрю мировой рынок нефти придет в равновесие, и цены установятся примерно на 60 долларов за баррель. До этих пор важно, чтобы сделка ОПЕК+ продолжала действовать, поскольку на рынок начнет возвращаться американская сланцевая нефть и канадская переработанная из битума - придется регулировать рынок, - объяснил эксперт.

Руслан Танкаев отметил, что при устойчивом уровне цены на нефть в 60 долларов за баррель сокращение добычи должно вернуться к докризисному уровню.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что все страны ОПЕК+ подтвердили приверженность тому, чтобы на 100 процентов выполнять сделку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783523" frameborder="0"></iframe> Страны ОПЕК приняли решение продлить режим сокращенной добычи нефти еще на месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU