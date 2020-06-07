Онищенко оценил снятие ограничений по коронавирусу в Москве

7 Июнь 2020 2020-06-07T04:05:30+03:00

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Российская столица постепенно снимает ограничения, ранее введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. С этого месяца в Москве уже отрыли многие магазины и разрешили местным жителям гулять по графику, а уже к июлю в городе будет снята большая часть карантинных мер.

Депутат российской Государственной думы и эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН оценил снятие ограничений в Москве. По его мнению, оно полностью оправдано, но городу следует более «решительно» выходить из карантина.

- Считаю, что в столице надо более решительно выходить из этих мер. С удовлетворением вижу, что для этого уже есть все подходящие условия. Самое главное, что люди понимают все серьезность ситуации, а это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений. Кроме того, сейчас теплеет. Надеюсь, после несостоявшейся зимы и отсутствующей весны наступит лето. Это очень хорошо. Но при этом нужен постоянный профессиональный мониторинг складывающейся эпидемиологической ситуации, - заявил доктор.

Депутат также отметил важность анализа развития пандемии коронавируса в западном полушарии, которые поможет составить наиболее верный прогноз изменения болезни и темпов ее распространения на территории страны грядущей осенью.

Как ранее писал сайт kp.ru, московский мэр Сергей Собянин поручил специалистам до 8 июня сформировать график постепенного снятия ограничений в городе. Градоначальник сообщил, что уже к 1 июля этого года большая часть мер предосторожности в условиях распространения коронавиурсной инфекции будет снята.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768382" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: уроки карантина.Эпидемия, «удаленка» и самоизоляция заставляют нас задавать себе вопросы, о которых, возможно, мы раньше и не задумывались

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ИСТОЧНИК KP.RU