Онищенко оценил снятие ограничений по коронавирусу в Москве
Российская столица постепенно снимает ограничения, ранее введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции. С этого месяца в Москве уже отрыли многие магазины и разрешили местным жителям гулять по графику, а уже к июлю в городе будет снята большая часть карантинных мер.
Депутат российской Государственной думы и эпидемиолог Геннадий Онищенко в эфире НСН оценил снятие ограничений в Москве. По его мнению, оно полностью оправдано, но городу следует более «решительно» выходить из карантина.
- Считаю, что в столице надо более решительно выходить из этих мер. С удовлетворением вижу, что для этого уже есть все подходящие условия. Самое главное, что люди понимают все серьезность ситуации, а это базисное условие. Поэтому в Москве надо идти на снятие ограничений. Кроме того, сейчас теплеет. Надеюсь, после несостоявшейся зимы и отсутствующей весны наступит лето. Это очень хорошо. Но при этом нужен постоянный профессиональный мониторинг складывающейся эпидемиологической ситуации, - заявил доктор.
Депутат также отметил важность анализа развития пандемии коронавируса в западном полушарии, которые поможет составить наиболее верный прогноз изменения болезни и темпов ее распространения на территории страны грядущей осенью.
Как ранее писал сайт kp.ru, московский мэр Сергей Собянин поручил специалистам до 8 июня сформировать график постепенного снятия ограничений в городе. Градоначальник сообщил, что уже к 1 июля этого года большая часть мер предосторожности в условиях распространения коронавиурсной инфекции будет снята.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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