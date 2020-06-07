Последние новости на утро 7 июня 2020: В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей

7 Июнь 2020 2020-06-07T07:04:20+03:00

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Последние новости на утро 7 июня 2020 года: министерство здравоохранения России представило проект нового приказа, который вносит изменения в процедуру медицинского освидетельствования автомобилистов. Если поправки вступят в силу, то при получении медсправки водителям нужно будет проходить тесты для диагностики употребления алкогольных напитков только тогда, когда психиатр или нарколог выявит у них симптомы алкоголизма. Для определения употребления спиртного будут использовать лабораторные исследования крови и мочи.

Москва поэтапно снимает ограничения, ранее введенные для борьбы с пандемией коронавируса. Целесообразность выхода из карантина оценил Депутат российской Государственной думы и эпидемиолог Геннадий Онищенко. Доктор согласился с обоснованностью смягчения мер и даже заявил, что Москве необходимо более «решительно» устранять их, ведь это уже позволяет сделать эпидемиологическая ситуация.

Для подбора наиболее эффективного лечения больных пациентов, планирования детей и создания вакцины от различных вирусов в России скоро создадут Национальную базу генетической информации. Такое распоряжение дал президент страны Владимир Путин, подчеркнув важность развития и создания отечественных генетических технологий для развития российской медицины в целом.

Тем временем, Бразилия, которая находится на втором месте по числу зараженных коронавирусом в мире решила больше не обновлять данные о количестве зараженных в стране, поскольку президент (которые ранее грозился выходом Бразилии из ВОЗ) счел их публикацию нецелесообразной. Примечательно, что сразу после этого сайт университета Хопкинса убрал Бразилию из списка стран, где зафиксированы случаи заражения COVID-19. Правда потом сайт вернул данные назад.

Кстати, сегодня, 7 июня, все православные верующие будут праздновать один из главных христианских праздников - день Святой Троицы. Несмотря на пандемию, все храмы уже открыли свои двери для прихожан, но в зданиях церквей будут установлены правила для предотвращения распространения болезни: верующие будут соблюдать дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты. Формат, в котором пройдут богослужения, каждый храм будет выбирать самостоятельно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/781485" frameborder="0"></iframe> Коронавирусные изобретения.Коронавирус изменил нашу жизнь. И к ней теперь нужно приспосабливаться. Как? Изобретать что-то новое!

ИСТОЧНИК KP.RU