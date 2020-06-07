Мексика не собирается продлевать сокращение добычи нефти до конца июля

7 Июнь 2020 2020-06-07T07:33:43+03:00

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Мексика не собирается продлевать сокращение добычи нефтепродуктов до конца июля в рамках соглашения ОПЕК+. Такое заявление сделала министр энергетики Росио Нале

Нале подчеркнула, что другие страны согласились на снижение добычи сырья в течение месяца. «Но мы сказали, что не станем этого делать», - передает Reuters слова министра, которая уточнила, что страна продолжит придерживаться апрельских соглашений.

Отметим, что в марте стороны не смогли договориться о снижении нефтедобычи. Следующие заседание состоялось через месяц, 9 апреля, когда цены на нефть побили антирекорды, и изначально страны-участницы не смогли прийти к соглашению, поскольку именно Мексика единственная не дала свое согласие на сокращение добычи. После четырех дней переговоров договор все-таки удалось заключить.

Ранее в интервью «Комсомольской правде» ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Руслан Танкаев рассказал, как после продления соглашения могут измениться цены на нефть. По его словам, решение устроит всех участников рынка, а рынок, в свою очередь, отреагирует ростом цен на ресурс.

ИСТОЧНИК KP.RU