2020-06-07T07:49:41+03:00
В мире

«Это не имеет смысла»: Маск выступил против уголовного срока за торговлю марихуаной в США

По словам основателя SpaceX, продажа травы превратилась из крупного уголовного преступления в «основной бизнес» во многих американских штатах
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Это не имеет смысла»: Маск выступил против уголовного срока за торговлю марихуаной в США«Это не имеет смысла»: Маск выступил против уголовного срока за торговлю марихуаной в СШАФото: REUTERS
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Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск высказался против уголовного преследования за торговлю марихуаной в США. По его словам, продажа травы «буквально» превратилась из крупного уголовного преступления в «основной бизнес» в большей части американских штатов.

Маск отметил, что переход торговли марихуаны из крупного уголовного преступления в вид основного законного бизнеса произошел именно во время пандемии. При этом несмотря на то, что этот вид бизнеса уже легализовали в большей части Америки, многие всё ещё находятся в тюрьме

«Это, вероятно, доставит мне неприятности, но я чувствую, что должен это сказать. Продажа травы буквально превратилась из крупного уголовного преступления в основной бизнес (открытый во время пандемии) в большей части Америки. Однако многие из-за него до сих пор попадают в тюрьмы. Это не имеет смысла, это неправильно», — написал изобретатель на свое странице в Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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