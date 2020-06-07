Назвали новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе
Китай умышленно не сообщал некоторые важные факты о коронавирусе, когда заболевание только начиналось распространиться. К такому выводу пришла независимая медиагруппа Caixin, которая провела соответствующие расследование.
Как сообщает Daily Mail, по данным медиагруппы власти Поднебесной сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке якобы неизвестного заболевания после того, как по меньшей мере пять лабораторий Китая сделали вывод о существовании летального коронавируса.
В Caixin уточняют, что один из исследовательских центров, которые изучали образцы зараженных коронавирусом, подтвердил, что новое заболевание «заразное» еще в декабре. Медиагруппа пришла к вводу, что на момент начала эпидемии в Китае не только знали о том, что это за болезнь, но и о способе ее передачи от человека к человеку.
Напомним, ранее ведущий эпидемиолог Китая обвинил Ухань в сокрытии масштабов вспышки коронавируса. По его словам, местные медработники предупреждали его, что ситуация намного хуже, чем сообщалось в отчетах городских властей
ИСТОЧНИК KP.RU
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