2020-06-07T08:02:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Назвали новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе

По некоторым данным, в Поднебесной знали о существовании летальной коронавирусной инфекции до того, как об этом сообщили миру
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Назвали новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусеНазвали новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Китай умышленно не сообщал некоторые важные факты о коронавирусе, когда заболевание только начиналось распространиться. К такому выводу пришла независимая медиагруппа Caixin, которая провела соответствующие расследование.

Как сообщает Daily Mail, по данным медиагруппы власти Поднебесной сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке якобы неизвестного заболевания после того, как по меньшей мере пять лабораторий Китая сделали вывод о существовании летального коронавируса.

В Caixin уточняют, что один из исследовательских центров, которые изучали образцы зараженных коронавирусом, подтвердил, что новое заболевание «заразное» еще в декабре. Медиагруппа пришла к вводу, что на момент начала эпидемии в Китае не только знали о том, что это за болезнь, но и о способе ее передачи от человека к человеку.

Напомним, ранее ведущий эпидемиолог Китая обвинил Ухань в сокрытии масштабов вспышки коронавируса. По его словам, местные медработники предупреждали его, что ситуация намного хуже, чем сообщалось в отчетах городских властей

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Назвали новые доказательства сокрытия Китаем фактов о коронавирусе
«Это не имеет смысла»: Маск выступил против уголовного срока за торговлю марихуаной в США
Нуньес победила Фелицию Спенсер в главном бою турнира UFC 250, защитив чемпионский титул
В Подмосковье ликвидировали возгорание на складе с кинодекорациями
Мексика не собирается продлевать сокращение добычи нефти до конца июля
Последние новости на утро 7 июня 2020: В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Трамп удивился небольшому числу участников протестов в Вашингтоне
Китайские ученые сделают вакцину от коронавируса доступной для всего мира
Коронавирус в Московской области, последние новости на 7 июня 2020: От COVID-19 излечились 532 человека
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 7 июня 2020 года увеличилось до 2 864 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 7 июня 2020 года превысило 43 тысячи человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 7 июня 2020: в столице вылечились свыше 100 тысяч заболевших и открылись храмы
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 7 июня 2020 года увеличилось до 100 431 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 7 июня 2020 составило более 193 тысяч человек
Экс-министр заявила, что Зеленский обманул своих избирателей
Китай признали зоной с низким уровнем угрозы по коронавирусу
В Германии прокомментировали планы США по выводу военных из страны
Доктор Комаровский дал рекомендацию переболевшим коронавирусом
Онищенко оценил снятие ограничений по коронавирусу в Москве
Эксперт предсказал, что будет с ценами на нефть после сделки ОПЕК+
В Японии изобрели спасающую от коронавируса маску для бассейна
Малышева рассказала, сколько на самом деле бессимптомных носителей коронавируса