Религиозный фанатик напал на полицейских в ходе протестов в США

7 Июнь 2020 2020-06-07T09:05:45+03:00

Во время нападения мужчина с ножом три раза выкрикнул «Аллаху акбар» [видео]

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Религиозный фанатик напал на троих полицейских в ходе протестов в США, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания.

Как передает New York Post, в то время, когда правоохранители совершали патрулирование с целью предотвратить преступления во время акций протеста, американец по имени Дзенан Камович сперва атаковал с ножом одного из полицейских, а потом из его пистолета открыл стрельбу по двум другим сотрудникам правоохранительных органов. Во время нападения он три раза выкрикнул: «Аллаху акбар».

Мужчина был нейтрализован подоспевшим на место подкреплением. На данный момент все полицейские проходят лечение. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает.

Правоохранители полагают, что это было спланированное преступление, и рассматривают версию о связи нападавшего с террористическими группировками.

Напомним, во многих городах США протесты переросли в беспорядки, и участники акций начали нападать на полицейских. Так в Давенпорте, штат Айова, протестующие открыли огонь по сотрудникам полиции. В результате два человека были убиты, двое ранены, в том числе полицейский. Правоохранители пострадали ив ходе беспорядков в ходе протестов в Европе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783561" frameborder="0"></iframe> Американец напал на троих полицейских во время протестов в США.

ИСТОЧНИК KP.RU