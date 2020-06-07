Религиозный фанатик напал на полицейских в ходе протестов в США
Религиозный фанатик напал на троих полицейских в ходе протестов в США, поводом для которых стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания.
Как передает New York Post, в то время, когда правоохранители совершали патрулирование с целью предотвратить преступления во время акций протеста, американец по имени Дзенан Камович сперва атаковал с ножом одного из полицейских, а потом из его пистолета открыл стрельбу по двум другим сотрудникам правоохранительных органов. Во время нападения он три раза выкрикнул: «Аллаху акбар».
Мужчина был нейтрализован подоспевшим на место подкреплением. На данный момент все полицейские проходят лечение. Сообщается, что их жизни ничего не угрожает.
Правоохранители полагают, что это было спланированное преступление, и рассматривают версию о связи нападавшего с террористическими группировками.
Напомним, во многих городах США протесты переросли в беспорядки, и участники акций начали нападать на полицейских. Так в Давенпорте, штат Айова, протестующие открыли огонь по сотрудникам полиции. В результате два человека были убиты, двое ранены, в том числе полицейский. Правоохранители пострадали ив ходе беспорядков в ходе протестов в Европе.
Американец напал на троих полицейских во время протестов в США.
ИСТОЧНИК KP.RU
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