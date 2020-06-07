7 Июнь 2020 2020-06-07T10:07:30+03:00

В России провели более 12,7 млн тестов на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 пока остаются 318 тыс. человек

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За минувшие сутки российские медики провели около 318 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции. Таким образом, в общем в стране проведено более 12,7 миллиона тестов на COVID-19. Такие данные привела пресс-служба Роспотребнадзора.

«Проведено 12 721 549 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса», -говорится в сообщении ведомства

В Роспотребнадзора также сообщили, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие заболевания пока остаются 318 846 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU