В России провели более 12,7 млн тестов на коронавирус
За минувшие сутки российские медики провели около 318 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции. Таким образом, в общем в стране проведено более 12,7 миллиона тестов на COVID-19. Такие данные привела пресс-служба Роспотребнадзора.
«Проведено 12 721 549 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса», -говорится в сообщении ведомства
В Роспотребнадзора также сообщили, что под медицинским наблюдением из-за подозрения на наличие заболевания пока остаются 318 846 тысяч человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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