7 Июнь 2020 2020-06-07T11:03:02+03:00

Товарооборот между Россией и Китаем с начала года упал на 4,3% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайский экспорт в нашу страну за пять месяцев сократился на 7,3% в годовом соотношении

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Товарооборот между Китаем и Россией с начала года, в период с января по май 2020 года, упал на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 40,89 миллиардов долларов. Такие данные привели в Главном таможенном управлении КНР.

Согласно представленным данным, китайский экспорт в нашу страну за пять месяцев сократился на 7,3% в годовом соотношении и составил 16,94 миллиарда долларов, при этом поставки российской продукции в КНР упали на 2,1% - до 23,94 миллиарда долларов.

В мае товарооборот между Китаем и Россией достиг 7,36 миллиардов долларов. Поднебесная поставила нашей стране товаров на 3,8 миллиарда долларов, а КНР приобрел российских товаров на 3,56 миллиарда долларов.

Напомним, в марте сообщалось о росте товарооборота между Россией и Китаем на 5,6% за январь и февраль текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU