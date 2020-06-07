2020-06-07T11:16:58+03:00
Общество

Любите выпить по пятницам – возможно, это бытовое пьянство

Врач-терапевт рассказала об опасности алкоголизма в эфире Радио «Комсомольская правда»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Любите выпить по пятницам – возможно, это бытовое пьянствоЛюбите выпить по пятницам – возможно, это бытовое пьянствоФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В эфире Радио «Комсомольская правда» врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что любовь выпивать по пятницам может оказать бытовым пьянством. Однако опасно, если человек не может отказать себе в этой привычки. Тогда уже можно говорить об алкоголизме.

«Возможно, это просто бытовое пьянство так называемое. Если человек может отказаться от этого, то есть, вот приближается пятница, выпить или не выпить? Как-то вот не складывается, что выпить, вроде как ни к чему. И человек говорит, ладно, нет и нет. Это не алкоголизм. А если вот все равно надо выпить, то есть, нет таких причин, чтобы отказаться, вот здесь уже нужно задуматься», - рассказала специалист.

При этом, по ее словам, в России много таких людей. «И главное, что дело в том, что это кажется, что подумаешь, в пятницу выпил. Но на этом нельзя долго остановиться. Это дорога, которая все время под уклон», - отметила она.

Чернышова заявила, что если невозможно прожить неделю без алкоголя, то значит, скоро нельзя будет три дня прожить, а затем это будет каждый день, после чего последует потеря работы и «так далее».

Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения поддержали запрет продажи алкоголя до 21 года. Заместитель главы Минздрава Олег Салагай заявил, что такая мера сократит риски для здоровья россиян и поможет снизить число ДТП

ИСТОЧНИК KP.RU

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