В военные вузы будут поступать в местах проживания
Новая мера введена в связи с пандемией коронавируса
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В этом году абитуриенты будут поступать в военные вузы в местах непосредственного проживания. Об этом сообщили в Минобороны России, уточнив, что соответствующая мера введена в связи с пандемией коронавируса
В военном ведомстве отметили, что для зачисления в вузы в российские регионы отправятся специальные выездные группы, в которые войдут представители учебных заведений, а также специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки.
ИСТОЧНИК KP.RU