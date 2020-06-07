В военные вузы будут поступать в местах проживания

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:28:03+03:00

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В этом году абитуриенты будут поступать в военные вузы в местах непосредственного проживания. Об этом сообщили в Минобороны России, уточнив, что соответствующая мера введена в связи с пандемией коронавируса

В военном ведомстве отметили, что для зачисления в вузы в российские регионы отправятся специальные выездные группы, в которые войдут представители учебных заведений, а также специалисты профессионального психологического отбора и физической подготовки.

ИСТОЧНИК KP.RU