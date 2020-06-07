Число жертв коронавирусной инфекции в мире превысило 400 тысяч
Количество погибших от коронавирусной инфекции во всем мире превысило 400 тысяч человек. Общее число заразившихся - более 6,9 миллиона. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики.
Согласно представленным данным, от коронавирусной инфекции в разных странах мира скончались 400 013 человек, вылечились 3 094 075 человек, а общее число подтвержденных случаев заражения достигло 6 910 014.
ИСТОЧНИК KP.RU
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