В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке: два человека погибли
В ночь на воскресенье, 7 июня, на автозаправке в Пярнуском уезде Эстонии мужчина открыл стрельбу, убив двух и ранив трех человек, среди которых двое детей. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны страны
Отмечает, что изначально нападавший устроил аварию неподалеку от АЗС
«По первоначальной информации, 32-летний мужчина на автомобиле Subaru сначала устроил ДТП у автозаправки, но покинул место аварии. После этого он вернулся и открыл рядом с АЗС стрельбу по мотоциклисту, который умер от полученных ранений», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.
Затем нападающий открыл огонь по проезжающему мимо автомобилю, в котором была супружеская пара с двумя детьми трёх и пяти лет. В результате от полученных ран погибла женщина, а её муж и дети были госпитализированы.
В правоохранительных органах сообщают, что после стрельбы злоумышленник скрылся в лесу, а когда его обнаружили сотрудники полиции, вступил с ними в перестрелку.
Подозреваемого удалось задержать. При этом при задержании мужчина сопротивления не оказал. В настоящее время выясняются мотивы задержанного.
ИСТОЧНИК KP.RU