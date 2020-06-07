В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке: два человека погибли

7 Июнь 2020 2020-06-07T13:39:05+03:00

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В ночь на воскресенье, 7 июня, на автозаправке в Пярнуском уезде Эстонии мужчина открыл стрельбу, убив двух и ранив трех человек, среди которых двое детей. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции и погранохраны страны

Отмечает, что изначально нападавший устроил аварию неподалеку от АЗС

«По первоначальной информации, 32-летний мужчина на автомобиле Subaru сначала устроил ДТП у автозаправки, но покинул место аварии. После этого он вернулся и открыл рядом с АЗС стрельбу по мотоциклисту, который умер от полученных ранений», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Затем нападающий открыл огонь по проезжающему мимо автомобилю, в котором была супружеская пара с двумя детьми трёх и пяти лет. В результате от полученных ран погибла женщина, а её муж и дети были госпитализированы.

В правоохранительных органах сообщают, что после стрельбы злоумышленник скрылся в лесу, а когда его обнаружили сотрудники полиции, вступил с ними в перестрелку.

Подозреваемого удалось задержать. При этом при задержании мужчина сопротивления не оказал. В настоящее время выясняются мотивы задержанного.

ИСТОЧНИК KP.RU