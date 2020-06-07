Автоэксперты рассказали, кого могут отправлять на медосвидетельствование по новым правилам

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:18:27+03:00

В прошлом году появилась инициатива проверить всех водителей на употребление алкогольных напитков и наркотических веществ. Это вызвало рост цен на медицинские справки для автовладельцев. Фото: Иван МАКЕЕВ

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В этом году Минздрав предложил внести поправки в правила медосвидетельствования водителей. Теперь при получении медицинской справки автолюбителям необходимо будет пройти тестирование для диагностики употребления алкоголя только тогда, когда нарколог выявит симптомы алкоголизма. При этом анализы будут проводить только при выявлении симптомов заболевания психиатром или наркологом.

Автоэксперты Сергей Асланян и Игорь Моржаретто в эфире радио «Комсомольская правда» рассказали, как повлияют новые правила Минздрава на водителей в России.

«Последние десятилетия была жесточайшая борьба с пьянством за рулем. Причем, мы достигли такого парадоксального состояния вещей, когда у нас по закону за одно правонарушение теперь водителя наказывают четырьмя видами наказания одновременно. Лишают права управления – раз наказание, штраф – два наказание, переэкзаменовка – три наказание, штрафстоянка – четыре наказание. В случае, если это происходит повторно, может быть и тюремное заключение. Пять наказаний за одно действие!», - возмутился Асланян.

Автоэксперт отметил, что правила прошлого года возмутили многих автовладельцев. Но новые поправки внесли ясность в процесс проверки водителей, что говорит о том, что Минздрав проработав правила выражает заботу о водителях.

«Минздрав четко совершенно сказал: будут основания, вот тогда мы и выявим, много вы пьете, мало вы пьете, а третировать людей просто так, потому что вам хочется из серии, а ты докажи, что не вор, а мы сейчас уголовное дельце возбудим, не надо. Это порочная практика, поэтому у нас, к счастью, удорожания не происходит. Правила игры сохраняются. Минздрав в данном случае молодец», - отметил эксперт.

Другой автоэксперт Игорь Моржаретто выразил одобрение по отношению к новым правилам введенных для автовладельцев. Он отметил, что это сократит время получения справки и сократит расходы многих водителей.

«Мне эта инициатива нравится тем, что она не меняет существующий порядок. По сути, сохраняется нынешняя система, когда осмотр у врача – это просто осмотр. И если врач у врача есть причины подозревать человека в нехороших пристрастиях, то он отправляет водителя на дополнительные исследования. Это не требует отдельных денег и не вводит в зону подозрения всю Россию», - отмечает эксперт.

Напомним, что в прошлом году появилась инициатива проверить всех водителей на употребление алкогольных напитков и наркотических веществ. Это вызвало рост цен на медицинские справки для автовладельцев. В этом году Минздрав предложил пересмотреть правила. Теперь на основании результатов исследования крови и мочи, а также осмотра врач будет принимать решение о наличии у водителя или кандидата в водители психических расстройств. Такой подход позволит сделать медицинский осмотр эффективнее и ощутимо дешевле.

ИСТОЧНИК KP.RU