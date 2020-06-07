Эксперт назвал способ снизить число пьяных водителей на дорогах

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:31:01+03:00

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Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза оценил методы борьбы с пьянством за рулем в России. Специалист считает, что штрафы не пугают российских водителей. Он рассказал о возможных вариантах воздействия на российских автолюбителей в эфире радио «Комсомольская правда».

«Напомню, у нас можно стать фигурантом уголовного дела при повторном употреблении алкоголя за рулем. Я уж молчу про серьезные по меркам страны санкции в виде штрафов, правонарушений, лишением права на управление транспортным средством и так далее. Но не работает, к сожалению, подход», - заявил специалист.

Также он оценил перспективы урегулирования этого вопроса. По оценке Антона Шапарина необходимо перенять опыт западных коллег. Так, в Германии водители боятся садиться за руль в нетрезвом состоянии из-за высоких штрафов и жестких наказаний. За управление автомобилем в нетрезвом состоянии немцев ожидает дорогостоящий тест у психолога, который с первого раза никто не проходит. Соответственно требуется и повторный. За время обследования водитель понимает, что его действия могут быть фатальными не только для него. По этим причинам в Германии низкий процент ДТП с участием пьяных водителей.

«Это терапия и она многим помогает. Водители осознают, что они становятся фатальной угрозой жизни другим людям на дороге.

Я считаю, что нам необходимо пойти по такому пути», - отметил Антон Шапарин.

Напомним, что в прошлом году появилась инициатива проверить всех водителей на употребление алкогольных напитков и наркотических веществ. Это вызвало ряд недовольств, а также рост цен на медицинские справки для автовладельцев. В этом году Минздрав предложил ввести поправки. Теперь при получении медицинской справки автолюбителям необходимо будет пройти тестирование для диагностики употребления алкоголя только тогда, когда нарколог выявит симптомы алкоголизма. При этом анализы будут проводить только при выявлении симптомов заболевания психиатром или наркологом.

ИСТОЧНИК KP.RU