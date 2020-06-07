Число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 млн

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:44:00+03:00

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По состоянию на воскресенье, 7 июня 2020 года, в разных странах мира число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекции составляет более 7 миллионов.

Лидерство по количеству заболевших коронавирусной инфекцией уже долгое время удерживают Соединенные Штаты, где подтвердили уже 1 988 591 случай заражена. Однако стоит отметить, что за минувший день в стране выявили только 47 случаев. Второе место занимает Бразилия, где число инфицированных растет быстрыми темпами и на данный момент составляет уже 676 494. На третьей строчке находится Россия, где заболели 467 673 человека.

Следом в антирейтинге идут Испания (288 390), Великобритания (284 868), Индия (247 857), Италия (234 801), Перу (191 758).

Как писал сайт kp.ru, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество погибших от коронавирусной инфекции во всем мире превысило 400 тысяч человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировали в США, где жертвами инфекции стали более 109,8 тысяч человек, Великобритании - почти 40,6 тысяч умерших и Бразилии - более 35,9 тысяч погибших.

ИСТОЧНИК KP.RU