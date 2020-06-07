Что меняется в правилах медосвидетельствования водителей, объяснил депутат

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:39:08+03:00

Впервые эта тема возникла в прошлом году в ноябре. Как вы помните наверняка, образовались огромные очереди из желающих получить медицинские справки Фото: Мария ЛЕНЦ

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Депутат Государственной Думы, председатель общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков оценил поправки, которые хочет ввести Миздрав в правила выдачи медицинских справок водителям. Так, в прямом эфире Радио «Комсомольская правда» он рассказал, как повлияют новые правила на автовладельцев.

«Впервые эта тема возникла в прошлом году в ноябре. Как вы помните наверняка, образовались огромные очереди из желающих получить медицинские справки, потому что именно тогда был соответствующий выпущен Минздравом приказ, который вдруг определил еще один дополнительный анализ крови на некие маркеры, указывающие на постоянное потребление алкоголя людьми, которые претендуют на получение водительских прав или меняют их», - напомнил депутат.

Вячеслав Лысаков вспомнил, что нововведения вызвали волну возмущений среди водителей, которых без причин отправляли на анализ употребления алкоголя и наркотиков.

«Нынешний вариант, который предлагает Минздрав, значительно мягче. Если в прошлогоднем прописали в приказе ведомственном необходимость повальной проверки всех автомобилистов, которые получают медицинскую справку, то сейчас их число ограничили лицами, которые могут вызвать подозрение у нарколога своим внешним видом. Если есть признаки злоупотребления, тогда могут потребовать сдать этот анализ. Ничего не изменилось, кроме вот этого ключевого положения, которое вызывало огромный шум и резонанс, непонимание у людей. Нынешний приказ – это видоизмененный приказ от прошлого года, который более либерален», - оценил ситуацию Вячеслав Лысаков.

Напомним, что в прошлом году появилась инициатива проверить всех водителей на употребление алкогольных напитков и наркотических веществ, чтобы снизить уровень ДТП с участием пьяных водителей. Полный осмотр для водителей со стажем и тех, кто получал права в первый раз составил около 6 тысяч рублей вместо привычной 1 тысячи. Нововведения вызвали ряд недовольств, а также рост цен и очереди в медицинских учреждениях.

В 2020 году Минздрав решил пересмотреть правила и предлагает новый вариант решения вопроса. Теперь на основании результатов осмотра врач будет принимать решение о наличии у водителя или кандидата в водители психических расстройств, вызванных алкогольной или наркотической зависимостью. И только после этого отправлять его на сдачу анализов.

ИСТОЧНИК KP.RU