"Газпром" объявил о закупке труб на рекордную сумму
Компания объявила тендер на почти 100 миллиардов рублей
"Газпром" закупит трубы почти на 100 миллиардов рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
"Газпром инвест" объявил тендер на поставку в 2020-2022 годах труб большого диаметра (ТБД) с наружным антикоррозионным покрытием. По данным сайта госзакупок, компания планирует купить 1,28 миллиона тонн труб для своих различных складов за рекордные 98,4 миллиарда рублей.
Поставка в 2020-2022 годах должна пройти на склады в Бугуруслане, Ухте, Романове и в посёлке Рыздвяный.
Трубы будут предназначены для магистрального газопровода "Сила Сбири" и для магистральных газопроводов "Ухта-Торжок" и "Бованенково-Ухта".
ИСТОЧНИК KP.RU