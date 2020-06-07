2020-06-07T15:23:22+03:00
Экономика

"Газпром" объявил о закупке труб на рекордную сумму

Компания объявила тендер на почти 100 миллиардов рублей
Ася КУЗНЕЦОВА
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"Газпром" закупит трубы почти на 100 миллиардов рублей"Газпром" закупит трубы почти на 100 миллиардов рублейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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"Газпром инвест" объявил тендер на поставку в 2020-2022 годах труб большого диаметра (ТБД) с наружным антикоррозионным покрытием. По данным сайта госзакупок, компания планирует купить 1,28 миллиона тонн труб для своих различных складов за рекордные 98,4 миллиарда рублей.

Поставка в 2020-2022 годах должна пройти на склады в Бугуруслане, Ухте, Романове и в посёлке Рыздвяный.

Трубы будут предназначены для магистрального газопровода "Сила Сбири" и для магистральных газопроводов "Ухта-Торжок" и "Бованенково-Ухта".

ИСТОЧНИК KP.RU

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