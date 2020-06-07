2020-06-07T15:40:58+03:00
Спорт

Конор Макгрегор назвал причину завершения своей карьеры

Боец ММА Гейджи заявил, что Макгрегор в запое
Ася КУЗНЕЦОВА
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Конор Макгрегор объяснил свой уход из спорта тем, что устал ждать каждого нового поединкаКонор Макгрегор объяснил свой уход из спорта тем, что устал ждать каждого нового поединкаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший чемпион UFC 31-летний Конор Макгрегор заявил, что завершил свою карьеру, поскольку ему тяжело ждать каждого следующего поединка.

- Эта игра перестала интересовать меня, ты постоянно ждёшь, но ничего не происходит, - объяснил Макгрегор телеканалу ESPN.

Он также заявил, что никто из бойцов не интересует его в качестве соперника.

- Я перебирал варианты следующих соперников, но на данном этапе среди них нет ни одного, кто имел бы значение, - добавил ирландец.

При этом американский боец ММА Джастин Гейджи рассказал, что Конор завершает свою карьеру из-за проблем с алкоголем.

- Хорошо, что люди старшего возраста всё ещё сидят по домам. Этот парень, похоже, в очередном запое, - написал Гейджи в Twitter.

Напомним, Макгрегор заявил о своём уходе из спорта ранее сегодня, 7 июня. Он также выразил благодарность всем своим поклонникам, которые поддерживали чемпиона с самого начала его профессиональной карьеры.

- Мне нравится Конор. Он один из тех, кто сделал UFC интересным лично для меня, - заявил президент UFC Дейна Уайт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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