На Москву идет гроза и ветер: детей просят не оставлять без присмотра

7 Июнь 2020 2020-06-07T15:58:58+03:00

Главк МЧС сделал экстренное сообщение. В ближайшее время погода в столичном регионе может сильно испортиться. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Главк МЧС сделал экстренное сообщение. В ближайшее время погода в столичном регионе может сильно испортиться.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 1-3 часа до 21.00 7 июня в городе Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду», - говорится в сообщении ведомства.

МЧС просит воздержаться при грозе от поездок на личном транспорте, а если нет возможности остаться дома, то управляя автомобилем, соблюдать скоростной режим на дороге.

Также рекомендуется держаться от рекламных щитов и шатких конструкций на большом расстоянии и не укрываться под деревьями. Это касается и автомобилей, которые следует ставить вдали от потенциально опасных мест.

МЧС настоятельно советует не оставлять детей без присмотра.

Напомним, что май и начало июня стали одними самых дождливых за все время наблюдений в Москве. Так, только за последний месяц весны в столице выпало 314% месячной нормы осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU