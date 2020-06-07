2020-06-07T16:29:22+03:00
Спорт

Плющенко показал тренировку Трусовой

"Ангелы Плющенко" начали работу на спортивной базе в Кисловодске
Ася КУЗНЕЦОВА
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Евгений Плющенко показал видео первой тренировки Трусовой в его командеЕвгений Плющенко показал видео первой тренировки Трусовой в его командеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко показал первую тренировку с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой. Также Плющенко опубликовал видео тренировки группы "Ангелы Плющенко" на спортивной базе в Кисловодске.

На видео Трусова исполняет каскад тройной лутц – тройной риттбергер.

Видео первой тренировки Трусовой у Плющенко.

Остальные ученики Евгения Плющенко пока занимаются на беговых дорожках стадиона, приступить к тренировкам на льду они смогут через неделю. Каждый из учеников должен будет получить второй отрицательный тест на коронавирус.

В тренировке на открытом воздухе участвовала и Александра Трусова. В мае она перешла к Плющенко от тренера Этери Тутберидзе.

- Работа кипит уже в Кисловодске! Группа сборников «Ангелов Плющенко» и тренеры моей команды!, - написал в соцсети тренер.

1 июня ученики "Ангелов Плющенко" приехала в Кисловодск, 2 июня тренер сообщил, что тесты на COVID-19 каждого из группы дали отрицательный результат.

Напомним, на прошлой неделе, 26 мая, Трусова в третий раз попала в Книгу рекордов Гиннесса. 15-летняя спортсменка сделала первый четверной флип в истории женского фигурного катания. Рекорд был зафиксирован 7 декабря 2019 года в итальянском Турине на финале Гран-при.

Ранее сайт KP.ru также писал о скандале в фигурном катании, разразившемся вокруг ухода Трусовой от тренера Этери Тутберидзе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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