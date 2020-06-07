2020-06-07T17:00:35+03:00
Общество

Патриарх Кирилл проведёт литургию в честь Дня Святой Троицы

Православные христиане в этом году отмечают праздник 7 июня
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Православные верующие отмечают День Святой ТроицыПравославные верующие отмечают День Святой ТроицыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Православные верующие отмечают сегодня, 7 июня, День Святой Троицы (Пятидесятница). Праздник приходится на 50-й день после Пасхи и посвящён схождению Святого Духа на учеников Христа. По Евангелию сошествие доказало триединство бога, то есть существование трех Лиц единого по существу Бога - Отца, Сына и Святого Духа.

Троица является одним из 12 главных праздников православного календаря.

Сегодня в храме святого благоверного князя Александра Невского литургию проведёт Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Храм находится в подмосковном посёлке Переделкино.

Все службы пройдут в соответствии с установленными ранее мерами предосторожности в условиях распространения коронавируса.

Сайт KP.ru писал об истории Дня Святой Троицы и главных традициях праздника. Среди них украшение храмов зеленью и весенними цветами, а также освящение веток берёзы. Принеся домой этот символ силы Святого Духа, можно защитить свой дом и себя от всего зла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Захарова рассказала, кто в Чехии стремится испортить отношения с Россией
Трамп поручил выводить нацгвардию из Вашингтона
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом
Патриарх Кирилл проведёт литургию в честь Дня Святой Троицы
Плющенко показал тренировку Трусовой
На Москву идет гроза и ветер: детей просят не оставлять без присмотра
Конор Макгрегор назвал причину завершения своей карьеры
"Газпром" объявил о закупке труб на рекордную сумму
Что меняется в правилах медосвидетельствования водителей, объяснил депутат
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 млн
Эксперт назвал способ снизить число пьяных водителей на дорогах
Названа дата запуска рейсов из России в первые 15 стран
Автоэксперты рассказали, кого могут отправлять на медосвидетельствование по новым правилам
Врач рассказал, можно ли смягчать пропускной режим в Москве с 15 июня
Русские байкеры защищают Нью-Йорк от мародёрства и грабежей во время протестов
Как сделать безопасную маску от коронавируса ребенку, рассказал врач
В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке: два человека погибли
Как носить маску в жару, если у вас проблемы с сердцем и сосудами, объяснила кардиолог