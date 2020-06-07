Патриарх Кирилл проведёт литургию в честь Дня Святой Троицы

7 Июнь 2020 2020-06-07T17:00:35+03:00

Православные христиане в этом году отмечают праздник 7 июня

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Православные верующие отмечают сегодня, 7 июня, День Святой Троицы (Пятидесятница). Праздник приходится на 50-й день после Пасхи и посвящён схождению Святого Духа на учеников Христа. По Евангелию сошествие доказало триединство бога, то есть существование трех Лиц единого по существу Бога - Отца, Сына и Святого Духа.

Троица является одним из 12 главных праздников православного календаря.

Сегодня в храме святого благоверного князя Александра Невского литургию проведёт Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Храм находится в подмосковном посёлке Переделкино.

Все службы пройдут в соответствии с установленными ранее мерами предосторожности в условиях распространения коронавируса.

Сайт KP.ru писал об истории Дня Святой Троицы и главных традициях праздника. Среди них украшение храмов зеленью и весенними цветами, а также освящение веток берёзы. Принеся домой этот символ силы Святого Духа, можно защитить свой дом и себя от всего зла.

ИСТОЧНИК KP.RU