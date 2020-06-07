2020-06-07T17:33:47+03:00
В мире

Захарова рассказала, кто в Чехии стремится испортить отношения с Россией

Представитель МИД прокомментировала высылку российских дипломатов
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Захарова рассказала, кто портит отношения между Россией и ЧехиейЗахарова рассказала, кто портит отношения между Россией и ЧехиейФото: ТАСС
Изменить размер текста:

Объявление двух российских дипломатов персонами нон грата не соответствует внутренней повестке Чехии, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что часть чешской элиты целенаправленно портит отношения страны с Москвой.

- Это не нужно чехам. У населения, у народа этой страны, мне кажется, во-первых, есть право решать и выстраивать свое внутреннее отношение к России, к людям, которые живут в нашей стране, к ее повестке. Но ведь их никто не спрашивал, - заявила Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Захарова рассказала, кто в Чехии стремится испортить отношения с Россией
Трамп поручил выводить нацгвардию из Вашингтона
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом
Патриарх Кирилл проведёт литургию в честь Дня Святой Троицы
Плющенко показал тренировку Трусовой
На Москву идет гроза и ветер: детей просят не оставлять без присмотра
Конор Макгрегор назвал причину завершения своей карьеры
"Газпром" объявил о закупке труб на рекордную сумму
Что меняется в правилах медосвидетельствования водителей, объяснил депутат
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 млн
Эксперт назвал способ снизить число пьяных водителей на дорогах
Названа дата запуска рейсов из России в первые 15 стран
Автоэксперты рассказали, кого могут отправлять на медосвидетельствование по новым правилам
Врач рассказал, можно ли смягчать пропускной режим в Москве с 15 июня
Русские байкеры защищают Нью-Йорк от мародёрства и грабежей во время протестов
Как сделать безопасную маску от коронавируса ребенку, рассказал врач
В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке: два человека погибли
Как носить маску в жару, если у вас проблемы с сердцем и сосудами, объяснила кардиолог