Захарова рассказала, кто в Чехии стремится испортить отношения с Россией

7 Июнь 2020 2020-06-07T17:33:47+03:00

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Объявление двух российских дипломатов персонами нон грата не соответствует внутренней повестке Чехии, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она отметила, что часть чешской элиты целенаправленно портит отношения страны с Москвой.

- Это не нужно чехам. У населения, у народа этой страны, мне кажется, во-первых, есть право решать и выстраивать свое внутреннее отношение к России, к людям, которые живут в нашей стране, к ее повестке. Но ведь их никто не спрашивал, - заявила Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

ИСТОЧНИК KP.RU