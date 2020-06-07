2020-06-07T17:59:42+03:00
В мире

В Сирии смертник с бомбой на поясе подорвал себя

СМИ сообщают о погибших и раненых среди мирного населения
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В Сирии произошел терактВ Сирии произошел терактФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В сирийском городе Камышли террорист с бомбой на поясе подорвал себя, сообщило сирийское государственное агентство теле-радио вещания.

- Смертник подорвал себя в квартале Хелку в Камышли. Пострадавших нет, - сказано в сообщении агентства.

Радио Sham FM сообщило о гибели нескольких человек и пострадавших среди мирного населения, ссылаясь на источники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Легенда про Новую Зеландию не выдерживает критики": В Совфеде предположили, что на самом деле случилось со Скрипалями
Девочка повредила 37 машин на сумму 2,3 миллиона рублей
"Посеяв хаос, они получили хаос": Захарова прокомментировала протесты в США
В Сирии смертник с бомбой на поясе подорвал себя
Захарова рассказала, кто в Чехии стремится испортить отношения с Россией
Трамп поручил выводить нацгвардию из Вашингтона
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом
Патриарх Кирилл проведёт литургию в честь Дня Святой Троицы
Плющенко показал тренировку Трусовой
На Москву идет гроза и ветер: детей просят не оставлять без присмотра
Конор Макгрегор назвал причину завершения своей карьеры
"Газпром" объявил о закупке труб на рекордную сумму
Что меняется в правилах медосвидетельствования водителей, объяснил депутат
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 млн
Эксперт назвал способ снизить число пьяных водителей на дорогах
Названа дата запуска рейсов из России в первые 15 стран
Автоэксперты рассказали, кого могут отправлять на медосвидетельствование по новым правилам
Врач рассказал, можно ли смягчать пропускной режим в Москве с 15 июня
Русские байкеры защищают Нью-Йорк от мародёрства и грабежей во время протестов
Как сделать безопасную маску от коронавируса ребенку, рассказал врач
В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке: два человека погибли
Как носить маску в жару, если у вас проблемы с сердцем и сосудами, объяснила кардиолог