В Сирии смертник с бомбой на поясе подорвал себя

7 Июнь 2020 2020-06-07T17:59:42+03:00

СМИ сообщают о погибших и раненых среди мирного населения

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В сирийском городе Камышли террорист с бомбой на поясе подорвал себя, сообщило сирийское государственное агентство теле-радио вещания.

- Смертник подорвал себя в квартале Хелку в Камышли. Пострадавших нет, - сказано в сообщении агентства.

Радио Sham FM сообщило о гибели нескольких человек и пострадавших среди мирного населения, ссылаясь на источники.

ИСТОЧНИК KP.RU