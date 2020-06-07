В Сирии смертник с бомбой на поясе подорвал себя
СМИ сообщают о погибших и раненых среди мирного населения
В Сирии произошел терактФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В сирийском городе Камышли террорист с бомбой на поясе подорвал себя, сообщило сирийское государственное агентство теле-радио вещания.
- Смертник подорвал себя в квартале Хелку в Камышли. Пострадавших нет, - сказано в сообщении агентства.
Радио Sham FM сообщило о гибели нескольких человек и пострадавших среди мирного населения, ссылаясь на источники.
ИСТОЧНИК KP.RU