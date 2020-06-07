2020-06-07T18:58:17+03:00
В мире

Девочка повредила 37 машин на сумму 2,3 миллиона рублей

Полиция искала вандала, больше недели оставлявшего рисунок снежинки на автомобилях
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
В Германии искали хулигана за порчу 37 машин. Это была 7-летняя девочка. Фото: сайт Polizei SachsenВ Германии искали хулигана за порчу 37 машин. Это была 7-летняя девочка. Фото: сайт Polizei Sachsen
Изменить размер текста:

В немецком городе Цвиккау неизвестный вандал целую неделю оставлял на автомобилях нацарапанный рисунок снежинки. С 21 по 27 апреля он испортил 37 машин. Сумма ущерба составила 37 тысяч евро (около 2,3 миллиона рублей), сообщается на сайте местной полиции.

После заявлений от владельцев автомобилей полиция занялась расследованием серийной порчи машин в городе. В результате полицейские выследили и поймали преступника на месте преступления. Им оказалась семилетняя девочка.

Она не отрицала свою вину, но отметила, что снежинки, по её мнению, не испортили машины, а украсили. По словам девочки, она не думала, что наносит вред чужому имуществу.

Полиция обязала родителей возместить причинённый вред.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Легенда про Новую Зеландию не выдерживает критики": В Совфеде предположили, что на самом деле случилось со Скрипалями
Девочка повредила 37 машин на сумму 2,3 миллиона рублей
"Посеяв хаос, они получили хаос": Захарова прокомментировала протесты в США
В Сирии смертник с бомбой на поясе подорвал себя
Захарова рассказала, кто в Чехии стремится испортить отношения с Россией
Трамп поручил выводить нацгвардию из Вашингтона
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом
Патриарх Кирилл проведёт литургию в честь Дня Святой Троицы
Плющенко показал тренировку Трусовой
На Москву идет гроза и ветер: детей просят не оставлять без присмотра
Конор Макгрегор назвал причину завершения своей карьеры
"Газпром" объявил о закупке труб на рекордную сумму
Что меняется в правилах медосвидетельствования водителей, объяснил депутат
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 млн
Эксперт назвал способ снизить число пьяных водителей на дорогах
Названа дата запуска рейсов из России в первые 15 стран
Автоэксперты рассказали, кого могут отправлять на медосвидетельствование по новым правилам
Врач рассказал, можно ли смягчать пропускной режим в Москве с 15 июня
Русские байкеры защищают Нью-Йорк от мародёрства и грабежей во время протестов
Как сделать безопасную маску от коронавируса ребенку, рассказал врач
В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке: два человека погибли
Как носить маску в жару, если у вас проблемы с сердцем и сосудами, объяснила кардиолог