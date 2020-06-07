Девочка повредила 37 машин на сумму 2,3 миллиона рублей

7 Июнь 2020 2020-06-07T18:58:17+03:00

В Германии искали хулигана за порчу 37 машин. Это была 7-летняя девочка. Фото: сайт Polizei Sachsen

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В немецком городе Цвиккау неизвестный вандал целую неделю оставлял на автомобилях нацарапанный рисунок снежинки. С 21 по 27 апреля он испортил 37 машин. Сумма ущерба составила 37 тысяч евро (около 2,3 миллиона рублей), сообщается на сайте местной полиции.

После заявлений от владельцев автомобилей полиция занялась расследованием серийной порчи машин в городе. В результате полицейские выследили и поймали преступника на месте преступления. Им оказалась семилетняя девочка.

Она не отрицала свою вину, но отметила, что снежинки, по её мнению, не испортили машины, а украсили. По словам девочки, она не думала, что наносит вред чужому имуществу.

Полиция обязала родителей возместить причинённый вред.

ИСТОЧНИК KP.RU