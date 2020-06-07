2020-06-07T19:27:39+03:00
В мире

"Легенда про Новую Зеландию не выдерживает критики": В Совфеде предположили, что на самом деле случилось со Скрипалями

Джабаров не верит в сообщения о переезде семьи
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Совфеде прокомментировали данные о переезде Скрипалей в Новую ЗеландиюВ Совфеде прокомментировали данные о переезде Скрипалей в Новую ЗеландиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Переезд Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Новую Зеландию - это грубо сделанная легенда, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что не верит в историю о переезде и напомнил, что обоих Скрипалей давно никто не видел.

- Я думаю, что легенда о том, что им поменяли имена и они выехали на жительство в Новую Зеландию, вообще не выдерживает критики, - заявил сенатор радиостанции "Говорит Москва".

Джабаров также отметил, что спецслужбы Великобритании чувствую себя в Новой Зеландии, как дома, поскольку обе страны входят в состав Британского Содружества наций.

- Думаю, что, скорее всего, к сожалению, они могли бы просто уже погибнуть, и британская разведка тщательно это скрывает, но рано или поздно всё станет известно, потому что у Скрипаля 92-летняя или даже больше лет мама, у Скрипаля родственники, а о нём ни слуху, ни духу нет? - добавил Джабаров.

Ранее о переезде Сергея и Юлии Скрипаль в Новую Зеландию заявило издание Sunday Times. Сообщалось также, что семья получила новые имена и поддержку для начала новой жизни.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория считает, что подобные публикации призваны отвлечь внимание от того, что Скрипалей всё ещё удерживают в подземной химлаборатории Портон-Даун.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 4 марта 2018 года Скрипаля и его дочь нашли без сознания на скамейке в одном из парков Великобритании. Лондон обвинил в этом Москву, поскольку в России Скрипаль был осуждён за госизмену. Россия предлагала вести совместное расследование, но предложение проигнорировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Легенда про Новую Зеландию не выдерживает критики": В Совфеде предположили, что на самом деле случилось со Скрипалями
Девочка повредила 37 машин на сумму 2,3 миллиона рублей
"Посеяв хаос, они получили хаос": Захарова прокомментировала протесты в США
В Сирии смертник с бомбой на поясе подорвал себя
Захарова рассказала, кто в Чехии стремится испортить отношения с Россией
Трамп поручил выводить нацгвардию из Вашингтона
Главный раввин России Берл Лазар заболел коронавирусом
Патриарх Кирилл проведёт литургию в честь Дня Святой Троицы
Плющенко показал тренировку Трусовой
На Москву идет гроза и ветер: детей просят не оставлять без присмотра
Конор Макгрегор назвал причину завершения своей карьеры
"Газпром" объявил о закупке труб на рекордную сумму
Что меняется в правилах медосвидетельствования водителей, объяснил депутат
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 7 млн
Эксперт назвал способ снизить число пьяных водителей на дорогах
Названа дата запуска рейсов из России в первые 15 стран
Автоэксперты рассказали, кого могут отправлять на медосвидетельствование по новым правилам
Врач рассказал, можно ли смягчать пропускной режим в Москве с 15 июня
Русские байкеры защищают Нью-Йорк от мародёрства и грабежей во время протестов
Как сделать безопасную маску от коронавируса ребенку, рассказал врач
В Эстонии мужчина открыл стрельбу на автозаправке: два человека погибли
Как носить маску в жару, если у вас проблемы с сердцем и сосудами, объяснила кардиолог