"Легенда про Новую Зеландию не выдерживает критики": В Совфеде предположили, что на самом деле случилось со Скрипалями

7 Июнь 2020 2020-06-07T19:27:39+03:00

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Переезд Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Новую Зеландию - это грубо сделанная легенда, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что не верит в историю о переезде и напомнил, что обоих Скрипалей давно никто не видел.

- Я думаю, что легенда о том, что им поменяли имена и они выехали на жительство в Новую Зеландию, вообще не выдерживает критики, - заявил сенатор радиостанции "Говорит Москва".

Джабаров также отметил, что спецслужбы Великобритании чувствую себя в Новой Зеландии, как дома, поскольку обе страны входят в состав Британского Содружества наций.

- Думаю, что, скорее всего, к сожалению, они могли бы просто уже погибнуть, и британская разведка тщательно это скрывает, но рано или поздно всё станет известно, потому что у Скрипаля 92-летняя или даже больше лет мама, у Скрипаля родственники, а о нём ни слуху, ни духу нет? - добавил Джабаров.

Ранее о переезде Сергея и Юлии Скрипаль в Новую Зеландию заявило издание Sunday Times. Сообщалось также, что семья получила новые имена и поддержку для начала новой жизни.

Племянница Сергея Скрипаля Виктория считает, что подобные публикации призваны отвлечь внимание от того, что Скрипалей всё ещё удерживают в подземной химлаборатории Портон-Даун.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, 4 марта 2018 года Скрипаля и его дочь нашли без сознания на скамейке в одном из парков Великобритании. Лондон обвинил в этом Москву, поскольку в России Скрипаль был осуждён за госизмену. Россия предлагала вести совместное расследование, но предложение проигнорировали.

ИСТОЧНИК KP.RU