Американский самолёт провёл разведку около баз России в Сирии

7 Июнь 2020 2020-06-07T22:16:00+03:00

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В Сирии патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon совершил сегодня, 7 июня, длительный разведывательный полёт вдоль побережья и российской авиабазы Хмеймим, а также базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус. Об этом сообщается в информации западных авиационных ресурсов.

По данным мониторинговых ресурсов, морской разведчик США приблизительно полтора часа курсировал вблизи побережья Сирии. Он вылетел с авиабазы Сигонелла, расположенной на острове Сицилия в Италии.

Самолёт летел над международными водами Средиземного моря на высоте шести тысяч метро и приближался на расстояние 40-50 километров возле российских баз в Тартусе и Хмеймим.

Ранее похожие инциденты происходили каждый день с 25 по 28 мая, 30 мая и 3 июня.

26 мая два российских истребители вылетали с авиабазы Хмеймим, чтобы "перехватить" морского разведчика США, поскольку самолёт слишком сильно приближался к базам России. ВМС США назвали эти перехваты небезопасными.

ИСТОЧНИК KP.RU