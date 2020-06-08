8 Июнь 2020 2020-06-07T22:38:12+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 8 июня 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 8 июня 2020 года увеличилось до 2 919 человек. За сутки в столичных больницах от covid-19 скончались 55 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Всего же в России с начала выявления болезни количество смертей превысило 5,8 тысячи человек. В стране за сутки скончались 134 человека. Тем временем, число зараженных в настоящее время сократилось до 235 тысяч человек, выздоровели - более 226 тысяч пациентов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, почему для детей может быть опасно ношение масок. По мнению врача, малышам до трех лет носить маску для взрослых нельзя. Дело в том, что именно в этом возрасте дыхательная система только формируется, а дыхательные пути узкие, поэтому ношение обычной маски для взрослых может серьезно затруднить дыхание и даже привести к удушью.

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ИСТОЧНИК KP.RU