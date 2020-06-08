8 Июнь 2020 2020-06-07T22:51:09+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 8 июня 2020 года

Изменить размер текста: A A

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 8 июня 2020 года увеличилось до 102 714 человек. За сутки столичные больницы покинули 2 283 пациента у которых раньше был диагностирован covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.

Всего в России с начала распространения заболевания из больниц выписаны более 226 тысяч человек. Специалисты заявили, что пик по количеству инфицированных в стране уже пройден, а регионы начали снимать введенные ограничения.

В Москве до 14 июня продлен режим самоизоляции однако разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Также в столице начали работать многие предприятия, в том числе парикмахерские, солярии и салоны красоты. Для приема посетителей им необходимо следовать рекомендациям - масочный режим и социальное дисстанцирование. К слову, в транспорте тоже нужно соблюдать такие правила.

ИСТОЧНИК KP.RU