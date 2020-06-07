7 Июнь 2020 2020-06-07T23:23:27+03:00

В России могут измениться нормы при найме на работу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В России обсуждается возможность введения специальных норм, которые обяжут руководителей при найме сотрудников на работу отдавать предпочтение гражданам Российской Федерации, а не иностранцам.

Сообщается, что чиновники ведут консультации насчет введения "мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места". Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на отчет Минтруда РФ.

На данный момент ограничения на наем иностранцев действуют только в некоторых отраслях . Так, например, в строительных организациях без российского паспорта могут работать до 80 процентов сотрудников, а в компаниях по выращиванию овощей - до половины. Работать в аптеке иностранным гражданами вовсе запрещено.

В документе, как отмечает издание, говорится о реализации генсоглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством за 2019 год. Также в рамках консультаций обсуждаются и рассматриваются вопросы по оптимизации порядка определения потребности в иностранной рабочей силе.

ИСТОЧНИК KP.RU