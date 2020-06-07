2020-06-07T23:10:40+03:00
В мире

Нью-Йорку грозит новая вспышка заражений коронавирусом из-за протестов

Губернатор планировал 8 июня начать в городе смягчение карантинных мер
Ася КУЗНЕЦОВА
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Власти Нью-Йорка считают, что протесты ускорят распространение коронавирусаВласти Нью-Йорка считают, что протесты ускорят распространение коронавирусаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Массовые протесты, прошедшие по многим американским штатам, могли ухудшить ситуацию с рапространением коронавируса в США, заявил губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

8 июня в штате планировали начать первый этап выхода из ограничений, вызванных пандемией. Однако теперь власти опасаются, что из-за высокой плотности населения и масштабов акций в Нью-Йорке, случится резкий всплеск заболеваемости в штате.

Эндрю Куомо отметил, что скачок заболеваемости случится с недельной задержкой. Сейчас в штате планируют ежедневно проводить до 35 тысяч тестирований на выявление коронавируса. Для тестирования протестующих развернули 225 пунктов.

Напомним, с конца мая США охватили протесты, вызванные убийством афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. 25 мая в Миннеаполисе полицейский Дерек Шовин давил ему на шею более восьми минут.

Вчера, 6 июня, в Вашингтоне прошла акция против расизма и полицейского насилия, собравшая несколько тысяч горожан. Митинг был посвящён памяти афроамериканца Джорджа Флойда. 25 мая в Миннеаполисе его при задержании убил полицейский Дерек Шовин. Акции прошли также во многих других штатах, и были мирными.

До этого протесты из-за убийства Флойда стали беспорядками с поджогами и погромами. Во многих городах власти ввели комендантский час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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