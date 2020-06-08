Коронавирус в Москве, последние новости на 8 июня 2020: Столица ждет дальнейшего снятия ограничений

8 Июнь 2020 2020-06-07T23:32:48+03:00

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В Москве число ежедневно выздоравливающих по-прежнему превышает количество заболевающих. За последние 24 часа - 2283 против 1956.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечает, что в целом в российской столице постепенно складывается все более благоприятная ситуация.

- Мы видим, как постепенно увеличивается количество людей на транспорте. Сейчас уже больше пяти миллионов, - рассказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1». - Но не восемь, не десять (как в обычные дни до эпидемии коронавируса, - Авт.).

Также Собянин отметил, что несмотря на открытие торговли и бытовых услуг (напомним, уже начали работу непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, - Авт.), положительные тренды сохраняются.

- Мы меньше стали выявлять пациентов с пневмонией, с COVID-19 меньше смертей стало. Главное, сохранить эту тенденцию. Это важно для жизни огромного количества людей, которые находятся в группе риска. Вы видите, что и молодые болеют, и иногда очень тяжело болеют. И очень важно, чтобы мы не возвращались назад, в такую сложную ситуацию.

Ожидается, что сегодня может появиться новая информация по следующим шагам, касающихся снятия ограничений.

Напомним, одним из предыдущих послаблений было открытие столичных парков (кроме «Зарядья») для прогулок горожан. Но с некоторыми оговорками: гуляющие должны соблюдать социальную дистанцию и носить медицинские маски. В воскресенье случилась солнечная погода и температура воздуха на пике подбиралась к +30. Многие москвичи отправились гулять в парки и немного переусердствовали. В какой-то момент их на территориях зон отдыха оказалось слишком много и парки пришлось временно закрывать на вход. Так, например, было в Царицыно и Парке Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU