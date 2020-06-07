Назван оптимальный возраст для рождения первого ребенка

7 Июнь 2020 2020-06-07T23:35:33+03:00

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Врач-гинеколог Юлиана Абаева назвала оптимальный возраст женщины для рождения первого ребенка.

По ее мнению, ранний репродуктивный возраст у представительниц прекрасного пола длится до 35 лет. Именно в это время высока вероятность того, что роды продут наиболее безопасно.

Эксперт также отметила, что в этом возрасте у женщины хороший овариальный запас и еще не накоплены генетические поломки. К слову, оптимальным интервалом между родами является период в два года, поскольку этого времени достаточно для восстановления организма. Об этом Абаева рассказала в эфире на радиостанции "Говорит Москва".

Роды после 40 лет, по словам гинеколога, возможны, но несут существенные риски как для матери, так и для малыша. В том числе у рожденного после этого возраста ребенка возможны патологии и осложнения.

ИСТОЧНИК KP.RU