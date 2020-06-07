Назван оптимальный возраст для рождения первого ребенка
Врач-гинеколог Юлиана Абаева назвала оптимальный возраст женщины для рождения первого ребенка.
По ее мнению, ранний репродуктивный возраст у представительниц прекрасного пола длится до 35 лет. Именно в это время высока вероятность того, что роды продут наиболее безопасно.
Эксперт также отметила, что в этом возрасте у женщины хороший овариальный запас и еще не накоплены генетические поломки. К слову, оптимальным интервалом между родами является период в два года, поскольку этого времени достаточно для восстановления организма. Об этом Абаева рассказала в эфире на радиостанции "Говорит Москва".
Роды после 40 лет, по словам гинеколога, возможны, но несут существенные риски как для матери, так и для малыша. В том числе у рожденного после этого возраста ребенка возможны патологии и осложнения.
ИСТОЧНИК KP.RU