Коронавирус в Московской области, последние новости на 8 июня 2020: Губернатор рассказал, когда откроются торговые центры

8 Июнь 2020 2020-06-07T23:40:29+03:00

Впервые число выписанных выписанных из больниц за сутки пациентов больше, чем число госпитализированных. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В борьбе Московской области против коноравируса произошло очень важное событие - в регионе впервые число выписанных выписанных из больниц за сутки пациентов больше, чем число госпитализированных. При этом, правда, ежесуточное число выявленных заболевших все еще превышает количество выздоровевших. За последние сутки, например, это 538 против 754.

Напомним, на прошлой неделе в Подмосковье открыли МФЦ, парикмахерские, салоны красоты. А вот с запуском торговых центров пока придется подождать.

- Мы хотели в понедельник открыть торговые центры, но пока не можем, - сообщил в интервью телеканалу «Россия 1» губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Мы остановились, смотрим цифры. С одной стороны, мы увеличиваем количество тестирований на коронавирус - до 20 тысяч тестов в сутки. Цифры пока замерли - 750-780 случаев (новых подтвержденных пациентов с коронавирусной инфекцией, - Авт.) мы выявляем. Нужно упасть. Когда увидим снижение коэффициента, тогда и будем снимать ограничения.

Стоит отметить, что параллельно в области сейчас ежедневно проводят до 5 тысяч тестов на антитела, выявляя людей с иммунитетом к ковиду.

Впрочем, несмотря на многочисленные позитивные моменты, эпидемия все еще не завершилась. За последние сутки рекордный прирост новых заболевших зафиксировали в Домодедове. Плюс 83 положительных теста на ковид. На текущий момент городской округ занимает 12 место в списке муниципалитетов Московской области с наибольшим числом больных коронавирусом. В первой пятерке по-прежнему Подольск, Красногорск, Королев, Одинцово и Люберцы.

ИСТОЧНИК KP.RU