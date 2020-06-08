Число заболевших коронавирусом в Москве на 8 июня 2020 превысило 195 тысяч человек

8 Июнь 2020 2020-06-07T23:50:55+03:00

Более 195 тысяч человек заболели коронавирусом в Москве 7 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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По состоянию на утро 8 июня число заболевших коронавирусом в Москве равняется 195 017 человек. Накануне прирост составил 1956 новых пациентов. Это последние данные опубликованные в тематическом разделе портала столичной мэрии. Данные собирает оперативный штаб по противодействию распространения COVID-19 в регионе.

На протяжении последней недели число заболевших коронавирусом в Москве оказывается меньше, чем ежедневный прирост вылечившихся. Количество новых пациентов на протяжении пяти дней не превышает психологической отметки в две тысячи человек. Тогда как выздоровевших становится все больше. Всего, по данным оперштаба, в столице вылечились уже более 102,7 тысяч пациентов. Не все наблюдались в стационарах. Многих врачи оставляли на домашнем лечение с условием жесткого соблюдения карантина. Такую меру применяют в отношении пациентов, у которых ковид протекает без опасных симптомов.

Также в общее число заболевших включают статистику летальных исходов. С начала пандемии в Москве скончались 2919 пациентов, у которых ранее был диагностирован коронавирус.

Напомним, до 14 июня в Москве сохраняется действие режима всеобщей самоизоляции. Однако сегодня, 8 июня, Сергей Собянин обещал анонсировать радикальные меры по выходу из ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU