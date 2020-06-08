2020-06-07T23:52:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Московской области на 8 июня 2020 года превысило 44 тысячи человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Московской области на 8 июня 2020 года
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
К утру 8 июня 2020 года в Подмосковье зарегистрировано 44 232 случая заболевания коронавирусом.К утру 8 июня 2020 года в Подмосковье зарегистрировано 44 232 случая заболевания коронавирусом.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

К утру 8 июня 2020 года в Подмосковье зарегистрировано 44 232 случая заболевания коронавирусом. Это последние данные, опубликованные на официальном ресурсе Министерства здравоохранения Московской области. По данным оперативного штаба, в регионе проведено более 495 тысяч на ковид. По этому показателю область является одним из лидеров в стране.

Из-под медицинского наблюдения были сняты уже 11 462 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Это четверть всех выявленных случаев. Не все проходили лечение в инфекционных стационарах. Если врач считает, что больной чувствует себя удовлетворительно, нет опасности для его жизни и здоровья, то человека отправляют на домашний карантин.

За последние сутки больше всего случаев коронавируса было выявлено в Красногорске и Подольске. Эти два муниципалитета также возглавляют топ по общему числу зараженных с начала пандемии. Много заболевших в Химках, Королеве и Домодедове.

Напомним, что несмотря на отмену части ограничений, в Московской области сохраняется режим всеобщей самоизоляции и масочный режим. Пока до 14 июня, но не исключено, что меры продлят и дальше. Цифровые пропуска в Подмосковье больше не нужны. В регионе открыли салоны красоты и отделы непродовольственной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24