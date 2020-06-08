Число заболевших коронавирусом в Московской области на 8 июня 2020 года превысило 44 тысячи человек

8 Июнь 2020 2020-06-07T23:52:09+03:00

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К утру 8 июня 2020 года в Подмосковье зарегистрировано 44 232 случая заболевания коронавирусом. Это последние данные, опубликованные на официальном ресурсе Министерства здравоохранения Московской области. По данным оперативного штаба, в регионе проведено более 495 тысяч на ковид. По этому показателю область является одним из лидеров в стране.

Из-под медицинского наблюдения были сняты уже 11 462 пациента, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Это четверть всех выявленных случаев. Не все проходили лечение в инфекционных стационарах. Если врач считает, что больной чувствует себя удовлетворительно, нет опасности для его жизни и здоровья, то человека отправляют на домашний карантин.

За последние сутки больше всего случаев коронавируса было выявлено в Красногорске и Подольске. Эти два муниципалитета также возглавляют топ по общему числу зараженных с начала пандемии. Много заболевших в Химках, Королеве и Домодедове.

Напомним, что несмотря на отмену части ограничений, в Московской области сохраняется режим всеобщей самоизоляции и масочный режим. Пока до 14 июня, но не исключено, что меры продлят и дальше. Цифровые пропуска в Подмосковье больше не нужны. В регионе открыли салоны красоты и отделы непродовольственной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU