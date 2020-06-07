2020-06-08T00:01:13+03:00
В мире

Продюсер Ruptly пострадал при нападении протестующих в Швеции

Все детали и обстоятельства инцидента выясняются
Юлия КЕКОВА
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Продюсер Ruptly пострадал при нападении протестующих в ШвецииПродюсер Ruptly пострадал при нападении протестующих в ШвецииФото: REUTERS
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В шведском городе Гётеборг протестующие во время акции в защиту прав чернокожих напали на продюсера Ruptly. демонстранты разбили его камеру и нанесли телесные увечья.

- Я снимал стычку между протестующими и полицией. Участники акции с покрытыми лицами толкали сотрудников правоохранительных органов, а затем ударили по моей камере, а также лицу, - заявил продюсер RT.

Также он уточнил, что после того, как разъяренные забастовщики выбили камеру, упавшую в последствии на землю, они продолжили пинать ее группой из трех-четырех человек.

Сотруднику Ruptly удалось своевременно добраться до автомобиля сотрудников полиции на которой его вывезли с места случившегося.

Ранее сайт kp.ru писал, что во время акций посвященных борьбе с расизмом в столице Великобритании пострадали 23 полицейских, которые старались обеспечивать правопорядок в процессе протестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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