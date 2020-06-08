Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в связи с Днем России

8 Июнь 2020 2020-06-08T01:27:43+03:00

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Россиян в период с 8 по 14 июня ждет сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России, в пятницу, 12 июня.

Как сообщили в Роструде, рабочими днями будут даты с 8 по 11 июня. Также в последний из указанных дней на час сократится продолжительность рабочего времени поскольку этот день считает предпраздничным.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с указом российского президента Владимира Путина 24 июня также будет нерабочим днем с сохранением заработной платы. Однако 23 июня считается предпраздничным днем не будет, а следовательно не будет сокращено и время работы граждан.

Ранее сайт kp.ru писал, что в июне россиян ждут две сокращенные рабочие недели. Выходные будут в честь Дня России и парада Победы, проведение которого в связи с распространение коронавируса было перенесено с 9 мая на среду, 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU