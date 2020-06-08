2020-06-08T01:48:48+03:00
Происшествия

В Москве задержали мужчину, стрелявшего по людям из окна на улице Строителей

Злоумышленник получил ранение
Юлия КЕКОВА
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Мужчина стрелял по прохожим из ружьяМужчина стрелял по прохожим из ружьяФото: Евгения ГУСЕВА
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Стрелявшего из окна дома на улице Строителей в Москве задержали. Во время операции злоумышленник получил ранение.

- Мужчина, стрелявший по людям задержан, он ранен, - рассказал ТАСС источник.

Также сообщается, что за несколько минут до этого сотрудники СОБР зашли в подъезд, где находится квартира стрелка. После этого раздался приглушенный хлопок, а затем еще три выстрела.

Ранее сайт kp.ru писал, что к жилому дому на улице Строителей стянуты силы полиции. Поздним вечером в воскресенье, 7 июня, очевидцы сообщили о стрельбе по прохожим прямо из многоквартирного дома.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве рассказали "Комсомольской правде", что пока точно не установлен тип оружия, из которого велась стрельба. Также известно, что ранены два человека - у мужчины прострелено бедро, женщина ранена в руку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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