2020-06-08T02:09:47+03:00
Общество

Православные отмечают праздник Святого Духа

Духов день празднуется 8 июня
Юлия КЕКОВА
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Православные отмечают праздник Святого ДухаПравославные отмечают праздник Святого ДухаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Православные христиане отмечают День Святого Духа. В 2020 году верующие отмечают его в понедельник, 8 июня.

День Святого Духа, или Духов день - церковный праздник, в православной традиции продолжающий торжества в честь Святой Троицы.

Это торжество установлено самим явлением Святого Духа, которое произошло в Иерусалиме на 50-ый день после Воскресения Христа. Сам праздник в Церкви, как и Воскресение принято отмечать с момента совершения события. День Святого Духа является одним из самых древних христианских праздников.

После сошествия Святого Духа к апостолам, они заговорили на разных языках, а их проповедь христианства распространилась по миру. Именно это событие верующие отмечают как рождение самой Церкви.

Ранее сайт kp.ru писал, на какие народные приметы следует обратить внимание 8 июня 2020 года. Среди них - после Духова дня на улице устанавливается жара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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