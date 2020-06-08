2020-06-08T02:34:33+03:00
Происшествия

При стрельбе из дома в Москве пострадал сотрудник спецподразделения

В Следственном комитете завели уголовное дело
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
При стрельбе из дома в Москве пострадал сотрудник спецподразделенияПри стрельбе из дома в Москве пострадал сотрудник спецподразделенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

При стрельбе на юго-западе Москвы во время задержания злоумышленника, открывшего огонь по прохожим, пострадал сотрудник спецподразделения. Следователи Следственного комитета завели уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

- Во время спецоперации по задержанию мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем последние были вынуждены применить оружие, - сообщила Иванова ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что неизвестный открыл огонь по людям из окна квартиры на улице Строителей. В результате случившегося пострадали два человека - мужчина и женщина.

При операции штурма квартиры сотрудники правоохранительных органов применили оружие в ответ на выстрелы злоумышленника, которым оказался бывший замглавы департамента промышленности и науки мэрии Москвы Дмитрий Павлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
О погоде в Москве на 8 июня 2020 года рассказали синоптики
При стрельбе из дома в Москве пострадал сотрудник спецподразделения
Православные отмечают праздник Святого Духа
В Москве задержали мужчину, стрелявшего по людям из окна на улице Строителей
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в связи с Днем России
В Берлине арестовали российского диджея
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 6,7 миллиона
Продюсер Ruptly пострадал при нападении протестующих в Швеции
Назван оптимальный возраст для рождения первого ребенка
Нью-Йорку грозит новая вспышка заражений коронавирусом из-за протестов
В России могут измениться нормы при найме на работу
Американский самолёт провёл разведку около баз России в Сирии
США обвинили Китай в препятствии созданию вакцины от коронавируса
В Нью-Йорке проведут реформы в полиции из-за протестов
"Легенда про Новую Зеландию не выдерживает критики": В Совфеде предположили, что на самом деле случилось со Скрипалями
Девочка повредила 37 машин на сумму 2,3 миллиона рублей