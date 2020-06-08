При стрельбе из дома в Москве пострадал сотрудник спецподразделения
При стрельбе на юго-западе Москвы во время задержания злоумышленника, открывшего огонь по прохожим, пострадал сотрудник спецподразделения. Следователи Следственного комитета завели уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
- Во время спецоперации по задержанию мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем последние были вынуждены применить оружие, - сообщила Иванова ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал, что неизвестный открыл огонь по людям из окна квартиры на улице Строителей. В результате случившегося пострадали два человека - мужчина и женщина.
При операции штурма квартиры сотрудники правоохранительных органов применили оружие в ответ на выстрелы злоумышленника, которым оказался бывший замглавы департамента промышленности и науки мэрии Москвы Дмитрий Павлов.
ИСТОЧНИК KP.RU