8 Июнь 2020 2020-06-08T02:34:33+03:00

При стрельбе из дома в Москве пострадал сотрудник спецподразделения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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При стрельбе на юго-западе Москвы во время задержания злоумышленника, открывшего огонь по прохожим, пострадал сотрудник спецподразделения. Следователи Следственного комитета завели уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов".

- Во время спецоперации по задержанию мужчина открыл стрельбу по сотрудникам спецподразделений, в связи с чем последние были вынуждены применить оружие, - сообщила Иванова ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что неизвестный открыл огонь по людям из окна квартиры на улице Строителей. В результате случившегося пострадали два человека - мужчина и женщина.

При операции штурма квартиры сотрудники правоохранительных органов применили оружие в ответ на выстрелы злоумышленника, которым оказался бывший замглавы департамента промышленности и науки мэрии Москвы Дмитрий Павлов.

ИСТОЧНИК KP.RU