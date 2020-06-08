2020-06-08T02:48:34+03:00
Общество

О погоде в Москве на 8 июня 2020 года рассказали синоптики

Мы узнали у синоптиков о погоде в Москве на 8 июня 2020 года
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Прогноз погоды на 8 июняПрогноз погоды на 8 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Начало лета из затяжных дождей и прохлады уже изрядно поднадоели москвичам. Мы узнали о погоде в Москве и области на 8 июня у синоптиков Гидрометцентра России.

По прогнозам специалистов, скоро погода порадует жителей столицы теплом и солнцем. Так, в понедельник, ночью и днем сохранится облачная погода. Температура воздуха в утренние часы будет в пределах 16-18 градусов Цельсия выше нуля, днем потеплеет до +26...+28 градусов.

Однако в некоторых районах столицы возможные небольшие и кратковременные осадки в виде дождя. Порывы восточного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

Ранее сайт kp.ru писал, что май и начало июня стали одними самых дождливых за все время наблюдений в Москве. Только за последний месяц весны в столице выпало 314% месячной нормы осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Украине назвали способ "ударить" по Сибири
Тропический шторм Cristobal обрушился на побережья Луизианы и Флориды
Цена на нефть Brent возросла
Въезжающих в Британию будут отправлять на двухнедельный карантин
О погоде в Москве на 8 июня 2020 года рассказали синоптики
При стрельбе из дома в Москве пострадал сотрудник спецподразделения
Православные отмечают праздник Святого Духа
В Москве задержали мужчину, стрелявшего по людям из окна на улице Строителей
Россиянам напомнили о сокращенной рабочей неделе в связи с Днем России
В Берлине арестовали российского диджея
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 6,7 миллиона
Продюсер Ruptly пострадал при нападении протестующих в Швеции
Назван оптимальный возраст для рождения первого ребенка
Нью-Йорку грозит новая вспышка заражений коронавирусом из-за протестов
В России могут измениться нормы при найме на работу
Американский самолёт провёл разведку около баз России в Сирии
США обвинили Китай в препятствии созданию вакцины от коронавируса
В Нью-Йорке проведут реформы в полиции из-за протестов
"Легенда про Новую Зеландию не выдерживает критики": В Совфеде предположили, что на самом деле случилось со Скрипалями
Девочка повредила 37 машин на сумму 2,3 миллиона рублей