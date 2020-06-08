О погоде в Москве на 8 июня 2020 года рассказали синоптики

8 Июнь 2020 2020-06-08T02:48:34+03:00

Мы узнали у синоптиков о погоде в Москве на 8 июня 2020 года

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Начало лета из затяжных дождей и прохлады уже изрядно поднадоели москвичам. Мы узнали о погоде в Москве и области на 8 июня у синоптиков Гидрометцентра России.

По прогнозам специалистов, скоро погода порадует жителей столицы теплом и солнцем. Так, в понедельник, ночью и днем сохранится облачная погода. Температура воздуха в утренние часы будет в пределах 16-18 градусов Цельсия выше нуля, днем потеплеет до +26...+28 градусов.

Однако в некоторых районах столицы возможные небольшие и кратковременные осадки в виде дождя. Порывы восточного ветра будут достигать 5-10 метров в секунду.

Ранее сайт kp.ru писал, что май и начало июня стали одними самых дождливых за все время наблюдений в Москве. Только за последний месяц весны в столице выпало 314% месячной нормы осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU